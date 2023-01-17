Типовые квартиры на вторичном рынке в Петрозаводске стали стоить дороже, чем в новостройках

Стоимость типовых квартир на вторичном рынке в Петрозаводске в IV квартале 2022 года достигла в среднем 79131 рубля за квадратный метр.

В новостройках средняя цена на такие же квартиры составила 78906 рублей.

Об этом сообщает Карелиястат.

Квартиры «улучшенного» качества на вторичном рынке стоят дешевле, чем на первичном — 81172 рубля против 117415 рублей за квадратный метр.

В IV квартале по сравнению с III кварталом на первичном рынке жилья цены на все типы квартиры выросли на 1,6%. «Вторичка» подорожала на 0,4%.

За год стоимость жилья в новостройках выросла на 24,9%, на вторичном рынке — на 10,2%.