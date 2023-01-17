Типовые квартиры на вторичном рынке в Петрозаводске стали стоить дороже, чем в новостройках

Стоимость типовых квартир на вторичном рынке в Петрозаводске в IV квартале 2022 года достигла в среднем 79131 рубля за квадратный метр.
В новостройках средняя цена на такие же квартиры составила 78906 рублей.
Об этом сообщает Карелиястат.
Квартиры «улучшенного» качества на вторичном рынке стоят дешевле, чем на первичном — 81172 рубля против 117415 рублей за квадратный метр.
В IV квартале по сравнению с III кварталом на первичном рынке жилья цены на все типы квартиры выросли на 1,6%. «Вторичка» подорожала на 0,4%.
За год стоимость жилья в новостройках выросла на 24,9%, на вторичном рынке — на 10,2%.
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