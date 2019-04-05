Тяга к развлечениям толкнула петрозаводчанина на преступление в День смеха

Петрозаводчанин продал украденный стройинструмент, чтобы достать деньги на развлечения, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска 1 апреля обратился 38-летний предприниматель. Он сообщил, что из его бытового помещения, находившегося на строительном объекте, похищены компрессор, гвоздезабивной пистолет, циркулярная пила, лазерный уровень и углошлифовальная машинка. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 33-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Ранее он работал на данном объекте разнорабочим. По версии следствия, ночью мужчина разбил стекло в бытовом помещении, проник внутрь и похитил имущество. На такси он вывез его со стройки и сбыл за 14 тысяч рублей. Вырученные средства гражданин потратил на развлечения.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде о невыезде.