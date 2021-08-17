Тягач протаранил кроссовер на Гоголевском мосту в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария с участием грузового автомобиля и кроссовера произошла на Гоголевском мосту.

В карельской столице 19 августа в 13-40 произошло ДТП с участием седельного тягача «Volvo» с полуприцепом и кроссовера «Volkswagen Tiguan». Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии». Авария случилась на Гоголевском мосту.

Машины двигались по Гоголевскому путепроводу вниз. Судя по видео, водитель автопоезда предпринял экстренное торможение, тягач занесло, отбросило вправо на силовой барьер, после чего произошло столкновение со стоящим впереди кроссовером. От удара в заднюю часть «Volkswagen» отбросило на полосу встречного движения.

Видеокамеры компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру», а также камера очевидца запечатлели происшествие.