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Тяжелая техника привела к повреждению водопровода на проезжей части в Петрозаводске

Новости. Общество
15:58, 31 Июля 2020
фото: © фото очевидца, выложенное в группу ДТП Петрозаводска и Карелии копия
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Вчера вечером на улице Мончегорской произошел неприятный инцидент.

По дороге, непредназначенной для тяжелого транспорта, проехала крупногабаритная техника, сломав люк колодца АО "ПКС-Тепловые сети" пополам. Люк упал в колодец и повредил трубу, из которой хлынула вода. В результате повреждения от горячего теплоснабжения пришлось отключить близлежащую гостиницу, отключения жилых домов от горячей воды работники АО "ПКС-Тепловые сети" не допустили. На данный момент ремонтные работы на сетях завершены. Горячая вода есть во всех зданиях.

АО "ПКС-Тепловые сети" убедительно просит водителей обращать внимание на ограничение передвижения тяжелой техники. Несоблюдение этих правил может привести к аварийным ситуациям.

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