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Тяжелоатлет из России сломал колени во время приседания с 400-килограммовой штангой (ВИДЕО 18+)

Новости. Общество
23:30, 14 Августа 2020
фото: © Кадр из видео
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Российский тяжелоатлет Александр Седых во время приседания с 400-килограммовой штангой получил серьёзную травму — перелом коленей.

На кадрах видно, что тяжелоатлет поднимает штангу, а когда начинает опускаться, его колени подгибаются – и он падает вперёд, пишет Life.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Ивана Славинского.

Всё случилось в подмосковном Долгопрудном на открытом чемпионате Европы по версии World Raw Powerlifting Federation (WRPF). Спортсмену покорилось 380 килограммов, а на подходе к 400 килограммам и произошла трагедия. Седых сразу госпитализировали в больницу, где оперировали в течение шести часов.

Сам спортсмен рассказал Universe of power, что ему предстоит лежать два месяца, при этом не двигать ногами, а затем "заново учиться ходить и восстанавливаться". Седых отметил, что, по словам врачей, колено собрали хорошо, "всё сшили".

Пауэрлифтер является действующим чемпионом International Powerlifting League и WRPF.

 

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