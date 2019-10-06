"ТМ" взял три приза на фестивале в Ростове-на-Дону

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Театр драмы Карелии "Творческая мастерская" получил за спектакль "Про меня и мою маму" три диплома на Всероссийском фестивале "Русская комедия".
Два диплома карельский театр завоевал в одной номинации "За лучшую женскую роль". Их получили актрисы "ТМ" - народная артистка Карелии Людмила Баулина и актриса Валерия Ломакина. Специальный диплом жюри "За виртуозное перевоплощение" достался заслуженной артистке Карелии Ольге Сахановой, пишут в паблике театра в "ВКонтакте".
Всероссийский фестиваль "Русская комедия" проходил в Ростове-на-Дону с 2 по 11 октября. Театры из 13 городов России представили публике и жюри под председательством народной артистки России Светланы Крючковой 17 спектаклей.
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