"ТМ" взял три приза на фестивале в Ростове-на-Дону

Театр драмы Карелии "Творческая мастерская" получил за спектакль "Про меня и мою маму" три диплома на Всероссийском фестивале "Русская комедия".

Два диплома карельский театр завоевал в одной номинации "За лучшую женскую роль". Их получили актрисы "ТМ" - народная артистка Карелии Людмила Баулина и актриса Валерия Ломакина. Специальный диплом жюри "За виртуозное перевоплощение" достался заслуженной артистке Карелии Ольге Сахановой, пишут в паблике театра в "ВКонтакте".

Всероссийский фестиваль "Русская комедия" проходил в Ростове-на-Дону с 2 по 11 октября. Театры из 13 городов России представили публике и жюри под председательством народной артистки России Светланы Крючковой 17 спектаклей.