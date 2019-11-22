"Точки роста" для сельских школ Карелии обойдутся в 30 миллионов рублей

Министр образования Карелии Роман Голубев заявил о создании в 30 школах республики в 2020 году Центров образования цифрового и гуманитарного профилей для школьников.

По словам министра, в следующем году учреждения образования, находящиеся в сельской местности, поселках городского типа и в малых городах Карелии, смогут обновить свое оборудование и инвентарь. Такую возможность республике представит национальный проект "Образование".

"Будут созданы "Точки роста" – Центры образования цифрового и гуманитарного профилей для школьников. Таким образом мы сможем значительно увеличить возможность равного доступа к качественному образованию для всех обучающихся", - написал Роман Голубев на своей странице во "ВКонтакте".

В 2020 году в 30 школ республики будет поставлено учебное, компьютерное оборудование, оборудование для уроков технологии, основ безопасности жизнедеятельности, оказания первой помощи, шахматной зоны, медиазоны, а также комплекты мебели. Каждая "Точка роста" (комплект для школы) стоит более 1 миллиона рублей.

Ранее власти Карелии заявили, что во всех школах региона к 2021 году появятся новые компьютеры.