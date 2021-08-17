Точки роста Кемского района – туризм, Арктика, энергетика, транспорт

Точки роста Кемского района обозначил глава Карелии Артур Парфенчиков при обсуждении социально-экономического развития этой северной территории.

19 августа Артур Парфенчиков провел в режиме видеоконференцсвязи рабочее совещание, на котором обсуждались основные итоги посещения района и перспективы его развития. Об этом сообщает управление пресс-службы главы республики.

Кемский муниципальный район входит в Арктическую зону России. Предоставляемые в связи с этим преференции дают хорошие возможности для привлечения резидентов и реализации инвестпроектов. На сегодняшний день в районе работают 5 резидентов, большинство — в сфере туризма. Кроме того, комиссией Минвостокразвития России одобрена заявка еще одной компании, которая также намерена осуществить туристический проект — создать автокемпинг на 10 автомашин и модульный мотель на 7 отдельных домов. Есть и другие потенциальные инвесторы. Как сообщил министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев, к концу года реестр резидентов Арктической зоны в Кемском районе должен увеличиться до 10.

Глава Карелии подчеркнул важность поддержки каждого предпринимателя, который желает работать на территории Кеми. Тем более, что туризм — еще одна точка роста района.

Большие возможности для развития этой отрасли дает Соловецкий архипелаг, с которым исторически связана кемская земля. Работа по сохранению уникального объекта осуществляется в рамках выполнения указания президента России. В Концепцию развитию Соловецкого архипелага Карелия представила свои предложения по улучшению социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры Кемского района.

Приоритетное значение отдается дорогам. К началу сентября должен завершиться ремонт подъезда к городу Кемь, который передан в федеральную собственность. Не менее важна дорога Кемь — Рабочеостровск, ведущая на Соловки. Осенью будет подготовлена документация на ее капитальный ремонт. Финансирование планируется за счет средств одной из федеральных программ — республика уже готовит необходимые документы в российский Минтранс.

«Ремонт этой дороги — основная задача по Кеми. Дорога является центральной в контексте развития Соловецкого направления, но, в первую очередь, она нужна для жителей района. В целом необходима реализация транспортной концепции — автодорога, железная дорога и грузопассажирский порт», — отметил Артур Парфенчиков.

Что касается других отраслей, в рамках нацпроекта «Образование» в Кеми строится школа на 1200 мест, а по региональному проекту «Цифровая образовательная среда» в 4 из 7 общеобразовательных организаций обновлено оборудование. В следующем году, отметил глава, необходимо больше обратить внимание на решение проблем детских садов.

В этом году район завершит программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2023 годы. Из подлежащих расселению 169 квартир осталось расселить 30.

Большой объем работ проведен в сфере здравоохранения. В Кемской центральной районной больнице отремонтированы кровля терапевтического корпуса, кабинет неотложной медицинской помощи детям и входная группа детского поликлинического отделения. Дальнейшие планы — за три года полностью отремонтировать больничный комплекс. В 2023 году планируется организация инфекционного отделения, в 2024 — создание первичного сердечно-сосудистого отделения. С 2019 года для проживания медработников в районе выделено 10 квартир, из которых 9 заселены, и в одну ожидается заселение врача.

Вместе с тем в Кеми остается еще немало задач, которые предстоит решить.

«В приоритете — дороги, водоснабжение, помощь в развитии экономики, ремонт детских садов, реконструкция стадиона. Точки роста Кемского района мы обозначили — это Арктика, туризм, Соловецкое направление, удобная логистическая развязка, энергетика. На этих точках роста мы должны строить экономическую основу», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

В ходе совещания также обсуждались обращения, поступившие от жителей. Во время прямого эфира Артур Парфенчиков решил вопрос, с которым обратился глава города Денис Попов: он попросил оказать содействие в том, чтобы компания «ВАД» передала часть материала, оставшегося после срезки старого асфальта, на подсыпку кемских дорог, благоустройство городских территорий. В результате компания выделит 150 кубов асфальтовой крошки.