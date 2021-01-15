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"Тогдашний министр вообще не верил, что есть вирусы!"

Новости. Общество
16:48, 16 Января 2021
фото: © Александр Гаврилов, фото из личного архива
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Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов рассказал, что в Карелии нет эпидемиологической школы, а в штате министерства здравоохранения отсутствует должность главного эпидемиолога.

- У нас в регионе вообще нет не только эпидемиологической школы, но и региональной школы инфектологии. В штатах республиканского Минздрава нет даже должности главного эпидемиолога! В других регионах России такая служба есть, - рассказал Александр Гаврилов. - В свое время я убеждал развивать Центр СПИД и как противоэпидемическую службу Минздрава Карелии. Не получилось. Тогдашний министр вообще не верил, что есть вирусы! Сейчас пошли дальше! Упразднили сам Центр СПИД, как юрлицо!

В других субъектах России Центры СПИД развиваются и обеспечивают профессиональную работу в борьбе с инфекциями. Кроме того, в мединституте Петрозаводского университета нет кафедр эпидемиологии, инфекционных болезней. Соответственно, нет специалистов уровня докторов наук. Преподавание эпидемиологии будущим врачам сводится к нескольким часам. В республике нет клинических вирусологов, клинических иммунологов. Нужны ли такие специалисты у нас, и в каком количестве? Не знаю. Но нужна дискуссия по этому вопросу! И почему молчит наша карельская медицинская наука, я тоже не знаю. Впрочем, молчание было и тогда, когда "оптимизировали" здравоохранение. Может, сказать нечего?

Подробнее читайте в интервью с Александром Гавриловым.

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Комментарии

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кир
2021-01-16 17:04:39
Достаточно, что в Петербурге есть. Людей мало проживает на этих холодных землях. Зачем еще главных плодить?
Горожанин
2021-01-16 16:56:32
Вот этому мужику почему-то верю. Ибо сам многое замечаю. Хоть я и не специалист...
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