Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов рассказал, что в Карелии нет эпидемиологической школы, а в штате министерства здравоохранения отсутствует должность главного эпидемиолога.

- У нас в регионе вообще нет не только эпидемиологической школы, но и региональной школы инфектологии. В штатах республиканского Минздрава нет даже должности главного эпидемиолога! В других регионах России такая служба есть, - рассказал Александр Гаврилов. - В свое время я убеждал развивать Центр СПИД и как противоэпидемическую службу Минздрава Карелии. Не получилось. Тогдашний министр вообще не верил, что есть вирусы! Сейчас пошли дальше! Упразднили сам Центр СПИД, как юрлицо!

В других субъектах России Центры СПИД развиваются и обеспечивают профессиональную работу в борьбе с инфекциями. Кроме того, в мединституте Петрозаводского университета нет кафедр эпидемиологии, инфекционных болезней. Соответственно, нет специалистов уровня докторов наук. Преподавание эпидемиологии будущим врачам сводится к нескольким часам. В республике нет клинических вирусологов, клинических иммунологов. Нужны ли такие специалисты у нас, и в каком количестве? Не знаю. Но нужна дискуссия по этому вопросу! И почему молчит наша карельская медицинская наука, я тоже не знаю. Впрочем, молчание было и тогда, когда "оптимизировали" здравоохранение. Может, сказать нечего?

Подробнее читайте в интервью с Александром Гавриловым.