890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Дама за рулем сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Петрозаводске
Сегодня 09:27
Водитель, перекрывший дорогу скорой помощи, наказан в Петрозаводске
Сегодня 10:40
Парфенчиков рассказал о покупке квартиры для семьи с тройняшками из Карелии
Сегодня 14:39
Избитый каратистом житель Петрозаводска больше года ждет, когда разберутся с его обидчиком 1
Сегодня 13:42
Вандалы обрушили фонарь в Губернаторском парке Петрозаводска (ВИДЕО) 3
Сегодня 09:58
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АПЕЛЛЯЦИЯ ПО ДЕЛУ ДМИТРИЕВА, СПИСКИ ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА И ДЕЛО ОБ ОПЕКУНСТВЕ БОГДАНА В СУДЕ
Сегодня 13:00

"Токсичный" кабан сбежал от финских ученых

Новости. Общество
21:40, 08 Августа 2020
фото: kp.ru
Загрузка...

Свинье с желтым ошейником ввели препарат, который делает ее мясо опасным.

Финские ученые поспешили сообщить, что от них сбежал их подопытный кабан, убивать и есть которого ни в коем случае нельзя. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Животное умчало в Ленобласть через границу Выборгского района. Особые приметы – желтый ошейник с передатчиком и такого же цвета метка в ухе. Суть в том, что мясо этого "токсичного" кабана запрещено принимать в пищу, поскольку ему вкололи особый препарат, который делает крепыша несъедобным.

Пресс-служба правительства Ленобласти забеспокоилась из-за новости о беглеце и призвала людей быть внимательнее.

- Соседи просят сообщить в комитет по животному миру Ленинградской области, если кто увидит в лесу кабаниху в желтом ошейнике: (812) 539-50-00, (812) 539-50-77, - передают власти.

Однако чуть позже в Охотнадзоре 47-го региона заверили, что животное уже нашли. Однако за ним в область рванули другие "Пумбы".

- Сотрудники ООО "Приграничное охотничье хозяйство" заметили животное живым и здоровым. Передатчик позднее нашли егеря. Очевидно, что кукуруза у нас вкуснее, так как финские коллеги опять сообщили, что на территорию Ленобласти сбежали еще два меченых кабана. Повторно просим охотников не добывать диких свиней с подобными ошейниками! – рассказали в Охотнадзоре.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)
03.08.2020, 13:05
В Петрозаводск завезли фрукты, зараженные оспой
05.08.2020, 08:49
В Карелии за последние сутки COVID-19 выявили почти у полсотни человек

Аналитика

05.08.2020 16:14
Обществоведение
Затянувшееся дело 1
Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 11
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 5
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»