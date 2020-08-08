"Токсичный" кабан сбежал от финских ученых

Свинье с желтым ошейником ввели препарат, который делает ее мясо опасным.

Финские ученые поспешили сообщить, что от них сбежал их подопытный кабан, убивать и есть которого ни в коем случае нельзя. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Животное умчало в Ленобласть через границу Выборгского района. Особые приметы – желтый ошейник с передатчиком и такого же цвета метка в ухе. Суть в том, что мясо этого "токсичного" кабана запрещено принимать в пищу, поскольку ему вкололи особый препарат, который делает крепыша несъедобным.

Пресс-служба правительства Ленобласти забеспокоилась из-за новости о беглеце и призвала людей быть внимательнее.

- Соседи просят сообщить в комитет по животному миру Ленинградской области, если кто увидит в лесу кабаниху в желтом ошейнике: (812) 539-50-00, (812) 539-50-77, - передают власти.

Однако чуть позже в Охотнадзоре 47-го региона заверили, что животное уже нашли. Однако за ним в область рванули другие "Пумбы".

- Сотрудники ООО "Приграничное охотничье хозяйство" заметили животное живым и здоровым. Передатчик позднее нашли егеря. Очевидно, что кукуруза у нас вкуснее, так как финские коллеги опять сообщили, что на территорию Ленобласти сбежали еще два меченых кабана. Повторно просим охотников не добывать диких свиней с подобными ошейниками! – рассказали в Охотнадзоре.