Только до конца августа скидка на все квартиры в жилом комплексе "Народный" - 150 000 рублей
Новости по теме
Современный панельный дом на улице Профсоюзов зарекомендовал себя, как комфортный, надежный дом для счастливой жизни.
Удобные планировки легко решают проблему интерьерных решений, а удаленность от озера с легкостью компенсируют видовые квартиры. Удобное расположение уже оценили жители первого этапа, ведь теперь "час пик" - это не их сложности, а остановочный комплекс рядом с домом - это очень удобно. Магазин рядом с домом оценили хозяйки, а детские площадки радуют детей и их родителей.
Учитывая многолетний опыт, компания "Баренц групп" знает какие именно планировочные решения привлекательны для клиентов. Именно поэтому 3 этап строительства – это удобные планировки и выгодные цены.
И только в августе на все квартиры в уютном комплексе "Народный" скидка 150 000 рублей! Успейте купить выгодно!
- Однокомнатная квартира 29,12 кв.м:
от 1 570 000 /1 420 000!!!
- Евродвушка с отдельной спальней 36,61 кв.м:
от 1 900 000 /1 750 000!!!
- Евродвушка с отдельной спальней 39,37 кв.м:
от 1 950 000 /1 800 000!!!
Телефон отдела продаж 331-334. Вас ждут в офисе по адресу пр. Карла Маркса 1а или на сайте barenz.group. А так же можно найти в социальных сетях. "Баренц Групп" в VK и "Баренц Групп" в Instagram.
На правах рекламы
Все главное - здесь: #stolicaonego