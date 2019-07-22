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Новости. Экономика
16:15, 22 Июля 2019

Только до конца августа скидка на все квартиры в жилом комплексе "Народный" -  150 000 рублей

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Современный панельный дом на улице Профсоюзов зарекомендовал себя, как комфортный, надежный дом для счастливой жизни.

Удобные планировки легко решают проблему интерьерных решений, а удаленность от озера с легкостью компенсируют видовые квартиры. Удобное расположение уже оценили жители первого этапа, ведь теперь "час пик" - это не их сложности, а остановочный комплекс рядом с домом - это очень удобно. Магазин рядом с домом оценили хозяйки, а детские площадки радуют детей и их родителей.

Учитывая многолетний опыт, компания "Баренц групп" знает какие именно планировочные решения привлекательны для клиентов. Именно поэтому 3 этап строительства – это удобные планировки и выгодные цены.

И только в августе на все квартиры в уютном комплексе "Народный" скидка 150 000 рублей! Успейте купить выгодно!

  • Однокомнатная квартира 29,12 кв.м:

от 1 570 000 /1 420 000!!!

  • Евродвушка с отдельной спальней 36,61 кв.м:

от 1 900 000 /1 750 000!!!

  • Евродвушка с отдельной спальней 39,37 кв.м:

от 1 950 000 /1 800 000!!!

Телефон отдела продаж 331-334. Вас ждут в офисе по адресу пр. Карла Маркса 1а или на сайте barenz.group. А так же можно найти в социальных сетях. "Баренц Групп" в VK и  "Баренц Групп" в Instagram.

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