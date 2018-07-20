Только один депутат Госдумы от "Единой России" проголосовал против повышения пенсионного возраста

Стало известно, кто из фракции "Единой России" проголосовал в Госдуме против пенсионной реформы, и это не Валентина Пивненко.

Госдума в четверг приняла в первом чтении скандальный законопроект правительства об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста.







Перед голосованием состоялось более чем трехчасовое обсуждение вопроса. Докладчиком от правительства РФ выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.



О поддержке правительственного законопроекта, предполагающего повышение пенсионного возраста для мужчин на 5 лет и для женщин на 8 лет, заявила лишь фракция "Единая Россия".

Фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" были против.





Таким образом, законопроект был принят в первом чтении голосами депутатов от парламентского большинства. Численность фракции "Единая Россия" на сегодняшний день составляет 337 депутатов, в КПРФ их 42, в ЛДПР - 39, в "Справедливой России" - 23.



Депутаты сразу же после голосования смогли в электронном виде увидеть распечатку его результатов и ознакомиться с тем, кто и как конкретно голосовал.





"В "Единой России" восемь человек не принимали участия в голосовании, а член фракции единороссов Наталья Поклонская была против", - сообщил "Интерфаксу" депутат, ознакомившийся с итогами голосования.