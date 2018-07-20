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Новости. Политика
08:05, 20 Июля 2018
фото: http://rossiya.media, Комсомольская правда

Только один депутат Госдумы от "Единой России" проголосовал против повышения пенсионного возраста

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Стало известно, кто из фракции "Единой России" проголосовал в Госдуме против пенсионной реформы, и это не Валентина Пивненко.

Госдума в четверг приняла в первом чтении скандальный законопроект правительства об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста. 



 Перед голосованием состоялось более чем трехчасовое обсуждение вопроса. Докладчиком от правительства РФ выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. 

О поддержке правительственного законопроекта, предполагающего повышение пенсионного возраста для мужчин на 5 лет и для женщин на 8 лет, заявила лишь фракция "Единая Россия".

Фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" были против. 



 Таким образом, законопроект был принят в первом чтении голосами депутатов от парламентского большинства. Численность фракции "Единая Россия" на сегодняшний день составляет 337 депутатов, в КПРФ их 42, в ЛДПР - 39, в "Справедливой России" - 23. 

Депутаты сразу же после голосования смогли в электронном виде увидеть распечатку его результатов и ознакомиться с тем, кто и как конкретно голосовал. 



 "В "Единой России" восемь человек не принимали участия в голосовании, а член фракции единороссов Наталья Поклонская была против", - сообщил "Интерфаксу" депутат, ознакомившийся с итогами голосования.

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Комментарии

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кир
2018-07-20 11:05:48
С чего вы решили, что вы правы, а они - нет? Вы простые решения принимать не можете, потому что никогда не были начальниками.
NIK
2018-07-20 10:56:12
Сергей , идея хорошая , но этому не быть . Все лидеры опозиц. партий прикормлены властью , зависимы от неё.
Сергей
2018-07-20 10:47:53
А слабо депутатам, которые проголосовали против (ЛДПР, КПРФ, Справ., Поклонская ...), сложить мандаты и покинуть антинародную думу! Будут перевыборы! Или только на публику работать, уж боритесь до конца.
Горожанин
2018-07-20 10:56:34
Сергей, с какого перепугу перевыборы?! Все только обрадуются, Между прочим, просто сидеть в Думе и голосовать "за" - гораздо спокойнее, чем "на публику работать" ... это понимать надо, когда критикуешь людей
Горожанин
2018-07-20 10:34:55
А ты хочешь, чтоб за твое благополучие Ульянов бесплатно "буянил"? Вот эти-то ребята как раз свою зарплату отрабатывают.
deep
2018-07-20 08:58:32
А возник ещё один вопрос, если все это затвердят: не получится ли так, что мужику 57 лет, он получал пенсию, но ему говорят- пенсию снимаем, тебе ещё 3 года до неё, работай, но он уже безработный. Не будет так?
Ivancho
2018-07-20 08:51:25
Поклонская в свое время майдаунов не испугалась. И тут показала характер. Одна против стада. Уважаю.
deep
2018-07-20 08:19:23
Вся эта клоунада, с Поклонской, с КПРФ, с ЛДПР, с СР по сценарию Кремля. Пар выпустить, не более. КПРФ, ну если за справедливость, то почему зарплата депутата просто запредельная, по сравнению с народом? В нормальных странах это 2-3 х кратная к средней, у депутатов должна быть 60-70 тысяч! Почему Ульянов не митингует о НЕ справедливых зарплатах депутатов? Побуяним, побуяним о том, о сём и все?
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