Только в двух районах Карелии не зафиксировано укусов клещей

С начала сезона в учреждения здравоохранения по поводу присасывания клещей обратился 3421 человек, в том числе 708 детей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора Карелии.

Управлением с 11 марта введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей.

По состоянию на 19 июля в учреждения здравоохранения по поводу присасывания клещей обратился 3421 человек, в том числе 708 детей.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 16-ти из 18 административных территориях республики: г. Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

Не зафиксировано укусов клещей в Костомукше и Лоухском районе.

С начала эпидсезона зарегистрированы 11 случаев клещевого энцефалита и 18 случаев клещевого боррелиоза (подтверждены лабораторно и клинически).