Толпы петербургских выпускников без масок встретили «Алые паруса»

Выпускники школ в Петербурге встретили праздник «Алые паруса» в разгар коронавируса без масок, сообщают СМИ.

На видео, которое опубликовало издание «Фонтанка», молодежь на Дворцовой площади не соблюдала санитарно-эпидемиологические требования о масках и социальной дистанции. Даже на подходе к месту мероприятия многие проходили ограждение без маски.

В соцсетях возмутились таким развитием событий, пишет агентство Росбалт.

«Судя по фото и видео, о масках (за немногими исключениями) и дистанции прочно забыто», - обратил внимание депутат ЗакСа Борис Вишневский, заявив, что главное для выпускников - не этот праздник и выступления артистов, а их будущее.

«А оно может оказаться совсем не таким, каким бы им хотелось», - добавил он и посетовал, что из-за ковида он потерял шестерых друзей.

Раскритиковал несоблюдением антикоронавирусных мер и журналист Арсений Веснин: «Разгар третьей волны. Петербург. Праздник не отменили».

Другой журналист Владимир Варфоломеев только усмехнулся, комментируя фразой «ну-ну» видео с толпой и косвенно процитировав требование властей носить маски.

Впрочем, и остальные пользователи социальных сетей отреагировали критикой.

Власти заявляли, что на празднике все лица должны быть в масках и иметь либо отрицательный тест ПЦР, сделанный не более, чем за 72 часа, либо документ о наличии антител, либо сертификат о вакцинации.

Губернатор города Александр Беглов говорил, что власти «создадут безопасную санитарную зону, в которую, в том числе, войдут Дворцовая площадь и набережные».

«Туда пригласим только выпускников. Все остальные могут посмотреть праздник по телевизору», - уточнял Беглов.

По последним данным, в Петербурге суточное количество летальных исходов от COVID-19 остается одним из самых высоких в России. За прошедший день вирус унес жизни 107 человек.

Также продолжает расти число заболевших. По официальным данным оперштаба, в последние дни в городе фиксируют не менее 1000 новых случаев COVID-19.