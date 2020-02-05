Тольский был готов защищать Нелидова в суде по делу о взятке

Патриарх карельской политики Валерий Тольский рассказал, как бывший глава республики и экс-директор музея-заповедника "Кижи" Андрей Нелидов попросил быть его общественным защитником в суде.

Напомним, в марте 2018 года за получение на посту директора "Кижей" взяток в общей сумме 5,5 млн рублей Нелидова приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 27,5 млн рублей. Но, как выяснялось, во время судебного разбирательства он просил, чтобы в процессе его защищал известный политик, журналист и общественник Валерий Тольский.

"С Нелидовым у нас были дружеские отношения, и на первом этапе я пытался ему помогать. Но, кончилось это тем, что он меня уволил из "Петронета", где я был Председателем совета директоров. Искренне скажу - зла не держу… Когда он обратился ко мне через свою супругу и попросил, чтобы я выступил на суде его общественным защитником, я согласился. У меня есть свои принципы, и я не мог отказать. Потом, правда, суд не допустил меня к этому процессу. Скажу честно, я вздохнул с облегчением…", - рассказал Тольский.

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