Томограф в ковид-центре Карелии выдержал обрушившийся на него потолок – заверили инженеры

Московские инженеры сообщили, что томограф, на который в госпитале для ветеранов войн обрушился потолок, не пострадал.

"Спешу поделиться информацией с теми, кто обеспокоен ситуацией с обрушением потолка в кабинете компьютерной томографии в Госпитале для ветеранов войн, - написал на своей странице в соцсети врач монопрофильного центра Олег Сухарев. - Сегодня диагностику томографа и пуско-наладочные работы провели московские инженеры – представители фирмы-поставщика. Их заключение: оборудование не пострадало, в том числе и инжектор. В четверг приступим к тестированию томографа и обучению специалистов. В тестовом режиме в начале ноября на новом оборудовании начнут проводиться КТ-исследования. В настоящее время строители выполняют ремонт потолка".

Напомним, что в минувшие выходные, 24-25 октября, в кабинете томографии в Госпитале для ветеранов войн обрушился потолок. Потолочная плитка, провода, вентиляционные трубы – все упало на томограф.

На место ЧП выезжал премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, что в этом кабинете недавно был сделан ремонт. Сегодня все сведения по подрядчику переданы в компетентные органы – будет проверка, отметил он.