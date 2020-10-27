Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 3
27.10.2020 12:27
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам 14
27.10.2020 16:13
Роспотребнадзор ввел масочный режим (СРОЧНО) 10
27.10.2020 10:40
Потолок обрушился на томограф в ковид-центре Карелии (ФОТО) 26
27.10.2020 09:19
Предприниматель Роман Гольцев: "Хаос в Петрозаводске не наступит" 6
27.10.2020 09:51

Томограф в ковид-центре Карелии выдержал обрушившийся на него потолок – заверили инженеры

Новости. Общество
07:25, 28 Октября 2020
фото: © скриншот с видео читателя
Загрузка...

Московские инженеры сообщили, что томограф, на который в госпитале для ветеранов войн обрушился потолок, не пострадал.

"Спешу поделиться информацией с теми, кто обеспокоен ситуацией с обрушением потолка в кабинете компьютерной томографии в Госпитале для ветеранов войн, - написал на своей странице в соцсети врач монопрофильного центра Олег Сухарев. - Сегодня диагностику томографа и пуско-наладочные работы провели московские инженеры – представители фирмы-поставщика. Их заключение: оборудование не пострадало, в том числе и инжектор. В четверг приступим к тестированию томографа и обучению специалистов. В тестовом режиме в начале ноября на новом оборудовании начнут проводиться КТ-исследования. В настоящее время строители выполняют ремонт потолка".

Напомним, что в минувшие выходные, 24-25 октября, в кабинете томографии в Госпитале для ветеранов войн обрушился потолок. Потолочная плитка, провода, вентиляционные трубы – все упало на томограф.

На место ЧП выезжал премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, что в этом кабинете недавно был сделан ремонт. Сегодня все сведения по подрядчику переданы в компетентные органы – будет проверка, отметил он.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

Аналитика

27.10.2020 12:27
Обществоведение
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 3
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.
"С гражданами нужно разговаривать!" 4
27.10.2020 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
27.10.2020 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 13
22.10.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

27.10.2020 14:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»