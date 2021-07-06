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Топ-5 ошибок при выборе квартиры

Новости. Экономика
14:05, 07 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Важно знать тем, кто в поиске жилья.

Покупка недвижимости – одно из самых финансово значимых событий в любой семье. Чтобы грамотно вложить сбережения, не совершайте ошибки, которые чаще всего делают другие покупатели.

Ошибка №1. Закрытые глаза.

Не покупайте квартиру, ориентируясь только на сайт или буклет. Обязательно запишитесь на экскурсию и посмотрите все своими глазами. Даже если дом еще строится, вы сможете посмотреть район. Большое значение имеет благоустройство: детские площадки,  места для отдыха, ландшафтный дизайн, и т.п.

Ошибка №2. Отсутствие информации о застройщике.  

Перед покупкой соберите информацию о застройщике. Давно ли компания работает на рынке, какая у нее репутация, в том числе по предыдущим объектам строительства (сдавали  ли всё в срок, какие отзывы у клиентов?). Какие варианты оплаты: рассрочка, «квартира в зачет», индивидуальные условия? Для покупки в ипотеку необходимо, чтобы компания была аккредитована в банках.

Также стоит изучить проектную документацию на сайте организации или на портале наш.дом.рф. Основные показатели новостройки: сроки сдачи, были ли переносы этих сроков, наличие в рамках проекта паркинга, кладовых и коммерческой недвижимости.

Ошибка №3. Невнимание к планировке.

Внимательно оцените планировку.  Важна не только общая площадь, но и расположение комнат. Отдавайте предпочтение квартирам, в которых есть зонирование на «гостевое» и «приватное» пространство.  

Если квартира 3-х или 4-комнатная необходимо два санузла.

В квартире должны быть гардеробная или ниши для хранения. Если у вас большая семья, выбирайте дом, в котором есть индивидуальные кладовые на цокольных этажах.

Лучше, когда окна выходят на разные стороны.  Чем больше окон, тем больше вариантов зонирования пространства.

Ошибка №4. Плохая транспортная доступность.

Многие не оценивают реальную транспортную доступность. Легко ли вы сможете доехать до работы, поликлиники или других районов города как на личном, так и на общественном транспорте?  Лучший способ узнать – самостоятельно добраться до новостройки разными способами.  

Ошибка №5. Погоня за низкой ценой.

Даже если вы ограничены в бюджете, подумайте о перспективах. Правильная локация, парковка, благоустройство, качественные материалы и современные технологии стоят своих денег.  Вы можете сэкономить сейчас, но пожалеете об этом, когда начнете жить в новой квартире.

Чтобы сделать правильный выбор.

Если вы хотите быть уверены в своем выборе, покупайте квартиры от строительной компании «Век». Это единственный в Карелии 5-кратный обладатель звания «Надежный застройщик России».  Опыт, знания, высокая оценка экспертов и положительные отзывы клиентов – говорят сами за себя. Застройщик возводит новостройки в самых перспективных районах города: в Центре готовы жилые комплексы «Симфония» и «Жемчужина», на Древлянке реализуется проект «Каскад». Телефон офиса продаж 33-00-43

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