Топ-8 самых популярных видов пицц

Сегодня никто с достоверностью не может сказать, когда именно появилась первая пицца и как она выглядела.

Предполагается, что это была лепёшка с ломтиками сыра, помидоров и зелени. В том виде, какой она имеет сегодня, пицца прочно вошла в меню кафе и ресторанов. Кроме этого, существует замечательный круглосуточный сервис – доставка на дом.

Немного из истории о любимом открытом пироге

Впервые название популярного блюда упоминалось в XVI веке в связи с городом Гаета, который расположен недалеко от Неаполя. Решением ЮНЕСКО принято считать национальное блюдо нематериальным культурным наследием. Установлена даже дата празднования Международного дня пиццы – 9 ноября.

Популярность открытого пирога объясняется довольно просто. Во-первых, это разнообразие ингредиентов, употребляемых для начинки, за счёт чего легко удовлетворить любой вкус. Во-вторых, немаловажным фактором является доступность этой сытной выпечки. Её можно заказать как в дорогом ресторане, так и в бистро. На полках супермаркетов представлен широкий ассортимент замороженного продукта. А самыми заядлыми любителями блюда облюбована доставка пиццы на дом.

Чему отдать предпочтение

Разнообразие начинки способно удовлетворить самый требовательный вкус. Тесто, используемое для приготовления блюда, тоже бывает разным. Да и сам пирог не всегда открытый. Пример тому – популярная в некоторых областях Италии пицца "Кальцоне". По форме она напоминает славно известный чебурек.

Состав ингредиентов определяет название выпечки:

«Квадро Формаччо» («Четыре сыра»). Эта пицца идеально подойдёт для истинных ценителей молокопродукта. Сочетание разных видов сыра – твёрдого, мягкого, острого и пряного – создаст неповторимые вкусовые ощущения;

«Неаполитанская». Более пышное тесто, чем в остальных видах пиццы, филе анчоусов, чеснок и орегано создают неповторимый вкус. Добавляют пикантности блюду сыры пармезан и моцарелла;

«Мексиканская». Продукты, используемые для этой выпечки, могут иногда взаимно заменять друг друга. И только одно качество должно быть неизменным – острота. Для достижения желаемого вкуса в состав добавляется соус «Чили» или плоды жгучего перца;

«Гавайская». Нежный вкус куриного филе в сочетании с ананасами сделает приверженцами этого блюда даже тех, кто считает его банальным «перекусом»;

«Карбонара». Это пицца, по составу ингредиентов повторяющая не менее популярное блюдо итальянской кухни Pasta alla carbonara. В ней также используются панчета (бекон) и изобилие чёрного молотого перца;

«Маринара». «Морской», как принято считать, открытый пирог, не готовится из морепродуктов. Название указывает, скорее, на происхождение выпечки («моряцкая»), а не на состав ингредиентов;

«Каприччиозо». Пицца имеет насыщенный вкус благодаря щедрому набору изысканных продуктов. Этому рецепту всего около полувека, но блюдо едва ли оставит кого-то равнодушным;

«Маргарита». Согласно преданию, названа так в честь итальянской королевы М. Савойской. Состав употребляемых для её приготовления продуктов весьма прост. Но сам факт, что это блюдо понравилось самой королеве, стоит того, чтобы его попробовать.

Вкусная, сытная еда не нуждается в рекламе, иначе бы её не готовили во всех уголках мира.

Главными преимуществами блюда является широкий ассортимент, способный угодить даже привередливому гурману. Вторым и немаловажным фактором считается его доступность – насладиться любимой едой можно не выходя из дома.

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