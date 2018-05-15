Торги мэрии Петрозаводска на установку уличной рекламы отменены

Антимонопольная служба аннулировала торги на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Петрозаводске из-за нарушений законодательства.

В мае УФАС по Карелии рассмотрела жалобы ООО "Корпорация Руан" и Карельской рекламной ассоциации "Карела" на действия мэрии Петрозаводска, выступавшей в качестве организатора торгов.

Как сообщает сайт антимонопольного ведомства, компании не согласились с условиями конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе в городе.

Почему УФАС отменило торги, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".