Торговая сеть «Сигма» вслед за «Магнитом» и «Пятерочкой» пообещала сдерживать цены в Карелии

Гипермаркет «Сигма» и сеть магазинов «Сигма у дома» ограничат торговую наценку на социально значимые товары в Карелии.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

Обязательство по ограничению торговой наценки прописано в «меморандуме о взаимопонимании», который подписали глава Минэкономразвития Олег Ермолаев и президент холдинга «Лотос» Леонид Белуга. «Лотос» владеет сетью «Сигма».

«Торговая наценка от оптовой цены на социально-значимые товары составит не более 5 процентов», — пояснили в министерстве.

Ранее о согласии ограничить торговую наценку заявили карельские представители федеральных торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка».