Торговая сеть «Сигма» вслед за «Магнитом» и «Пятерочкой» пообещала сдерживать цены в Карелии

Гипермаркет «Сигма» и сеть магазинов «Сигма у дома» ограничат торговую наценку на социально значимые товары в Карелии.
Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.
Обязательство по ограничению торговой наценки прописано в «меморандуме о взаимопонимании», который подписали глава Минэкономразвития Олег Ермолаев и президент холдинга «Лотос» Леонид Белуга. «Лотос» владеет сетью «Сигма».
«Торговая наценка от оптовой цены на социально-значимые товары составит не более 5 процентов», — пояснили в министерстве.
Ранее о согласии ограничить торговую наценку заявили карельские представители федеральных торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка».
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