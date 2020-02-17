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Торговля в Карелии растет, промышленность падает

Новости. Общество
09:28, 18 Февраля 2020
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
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Показатели промышленности, сельского хозяйства и строительства в Карелии в 2019 году сократились по сравнению с 2018 годом, но одновременно выросли торговля и общественное питание.

Это следует из подготовленной Карелиястатом презентации основных социально-экономических показателей республики за 2019 год.

По сравнению с 2018 годом производство продукции в промышленности сократилось на 1%, в сельском хозяйстве – на 6,8%, объем строительных работ – на 10,2%.

При этом оборот розничной торговли вырос на 1,8%, общественного питания – на 5,3%.

Как изменился уровень жизни населения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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