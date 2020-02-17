Торговля в Карелии растет, промышленность падает

Показатели промышленности, сельского хозяйства и строительства в Карелии в 2019 году сократились по сравнению с 2018 годом, но одновременно выросли торговля и общественное питание.

Это следует из подготовленной Карелиястатом презентации основных социально-экономических показателей республики за 2019 год.

По сравнению с 2018 годом производство продукции в промышленности сократилось на 1%, в сельском хозяйстве – на 6,8%, объем строительных работ – на 10,2%. При этом оборот розничной торговли вырос на 1,8%, общественного питания – на 5,3%. Как изменился уровень жизни населения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".