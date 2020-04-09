Торговую наценку в магазинах собираются ограничить в принудительном порядке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с предложением разработать механизм по ограничению роста цен на продукты.

Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Плотников.

"Это не только на лимоны и имбирь, это на другие, соответственно, продовольственные товары. … То, что мы сегодня видим, это, конечно, результат действия недобросовестных посредников. … Возможно, в текущей ситуации правительству стоит принять решение об ограничении роста цен на продовольственные товары или отдельные группы, по аналогии с тем, что уже сделано для некоторых медицинских изделий", – сказал Неверов, чьи слова цитирует РИА Новости.

По его словам, необходимо определить группу продовольственных товаров, которых коснется механизм ограничений.

"В первую очередь овощи, фрукты. Нужно обозначить эту группу продовольственных товаров, чтобы торговая надбавка была не более 10%", – пояснил депутат.

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