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Торговые сети готовы подписать соглашение не повышать цены на продукты

Новости. Общество
08:59, 16 Декабря 2020
фото: pixabay
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Почти 60 крупных федеральных и региональных розничных сетей подпишут соглашение о стабилизации цен на продукты питания.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. В частности, будет установлена предельная отпускная цена на сахар и подсолнечное масло.

"Будет подписано соглашение между ритейлерами с одной стороны, сегодня уже к этому подписанию готовы почти 60 крупных федеральных и региональных розничных сетей и два союза, масложировой и сахарный, с тем, чтобы взять цены под контроль", — сказал Евтухов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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тетка
2020-12-16 10:24:16
Только две позиции? А где мука, мясо, яйцо? Вам что, президент не указ?
театральный критик
2020-12-16 10:43:31
тетка, не истери, не голодаешь
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