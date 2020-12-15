Торговые сети готовы подписать соглашение не повышать цены на продукты

Почти 60 крупных федеральных и региональных розничных сетей подпишут соглашение о стабилизации цен на продукты питания.
Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. В частности, будет установлена предельная отпускная цена на сахар и подсолнечное масло.
"Будет подписано соглашение между ритейлерами с одной стороны, сегодня уже к этому подписанию готовы почти 60 крупных федеральных и региональных розничных сетей и два союза, масложировой и сахарный, с тем, чтобы взять цены под контроль", — сказал Евтухов.
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