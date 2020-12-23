Торговые сети начали выполнять соглашение о снижении цен, но в Карелии они выше предельных

Соглашение, заключенное в середине декабря Минсельхозом, Минпромторгом и крупнейшими торговыми сетями привело по снижению цен на сахар и подсолнечное масло, но в Карелии они остаются выше прописанных в документе.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен с 15 по 21 декабря 2020 года.

Средняя цена на сахар-песок в Карелии за этот период снизилась на 0,5% - до 52 рублей 26 копеек за килограмм, масло подсолнечное стало дешевле на 2,6% - 140 рублей 15 копеек за литр. Это больше, чем предельные розничные цены, закрепленные соглашением - 46 рублей за сахар и 110 рублей за подсолнечное масло. Почему был подписан такой документ и что влияет на цены, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".