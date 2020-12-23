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Торговые сети начали выполнять соглашение о снижении цен, но в Карелии они выше предельных

Новости. Общество
09:50, 24 Декабря 2020
фото: pixabay
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Соглашение, заключенное в середине декабря Минсельхозом, Минпромторгом и крупнейшими торговыми сетями привело по снижению цен на сахар и подсолнечное масло, но в Карелии они остаются выше прописанных в документе.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен с 15 по 21 декабря 2020 года.

Средняя цена на сахар-песок в Карелии за этот период снизилась на 0,5% - до 52 рублей 26 копеек за килограмм, масло подсолнечное стало дешевле на 2,6% - 140 рублей 15 копеек за литр.

Это больше, чем предельные розничные цены, закрепленные соглашением - 46 рублей за сахар и 110 рублей за подсолнечное масло.

Почему был подписан такой документ и что влияет на цены, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-24 11:12:52
Усер, сторож, смердит с утра. Совсем плох стал на чужбине. :)
User
2020-12-24 11:37:03
Бездельник брюзжащий
Пластинку смени!
Делом займись
И кота накорми!
User
2020-12-24 10:33:33
Гость
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