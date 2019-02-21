Торговые сети предупредили о перебоях с поставками молока

Новости по теме
Загрузка...
Крупнейшие торговые сети России предупредили о возможных проблемах с поставками молочных и кисломолочных продуктов.
Об этом говорится в обращении Ассоциации компаний розничной торговли к Министерству экономического развития России.
Проблемы могут возникнуть из-за вступления с 1 июля в силу приказа Минсельхоза с новыми ветеринарными нормами.
Согласно им, перечень продукции, на которую должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы, существенно расширят. В частности, это коснется пакетированных молочных продуктов.
Планируется, что мера поможет отслеживать производство товаров и избавить рынок от фальсификата, а также внести товары в единую систему "Меркурий", пишет Лента.ру.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
14.02.2019, 10:33
14.02.2019, 10:42
18.02.2019, 09:35
14.02.2019, 17:01
16.02.2019, 09:25
14.02.2019, 21:05
Аналитика
20.02.2019 15:05
Политкухня
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
19.02.2019 13:54
19.02.2019 13:24
18.02.2019 10:55
18.02.2019 09:35
Чтиво
Сегодня 12:21
Личное мнение
Редактору независимого норвежского издания закрыли въезд в Россию, а доступ к самому изданию заблокировали.
18.02.2019 11:43
12.02.2019 12:09
08.02.2019 14:08
Медиа
Сегодня 12:40
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии