Торговые сети в Петрозаводске проверили на соблюдение мер безопасности в период эпидемии

Представители Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии проверили "Магнит", "Олонию" и "Красное и белое".

Как сообщили в госкомитете, уполномоченные представители сегодня посетили 6 торговых точек Петрозаводска с целью проверки магазинов на соблюдение мер безопасности в период пандемии коронавируса.





В магазинах торговых сетей "Магнит", "Олония" и "Красное и белое" , проверенных работниками госоргана, нарушений не установлено.

Как отметили в госкомитете, в случае не соблюдения мер безопасности сотрудниками магазинов, таких, как, например, отсутствие индивидуальных средств защиты, - руководство торговой сети получает штраф. Представители госкомитета готовят соответствующие документы и направляют их в суд.



Рейды по магазинам Петрозаводска продолжатся 3, 4 и 5 мая, сообщили в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии.