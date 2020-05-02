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Торговые сети в Петрозаводске проверили на соблюдение мер безопасности в период эпидемии

Новости. Общество
16:17, 02 Мая 2020
фото: Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии
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Представители Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии проверили "Магнит", "Олонию" и "Красное и белое".

Как сообщили в госкомитете, уполномоченные представители сегодня посетили 6 торговых точек Петрозаводска с целью проверки магазинов на соблюдение мер безопасности в период пандемии коронавируса.



 В магазинах торговых сетей "Магнит", "Олония" и "Красное и белое" , проверенных работниками госоргана, нарушений не установлено.

Как отметили в госкомитете, в случае не соблюдения мер безопасности сотрудниками магазинов, таких, как, например, отсутствие индивидуальных средств защиты, - руководство торговой сети получает штраф. Представители госкомитета готовят соответствующие документы и направляют их в суд.

Рейды по магазинам Петрозаводска продолжатся 3, 4 и 5 мая, сообщили в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии.

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Комментарии

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Саныч
2020-05-02 17:30:58
У идиотов свои заплеты. Читайте законы для начала.
Leopol'd
2020-05-02 17:09:29
Швондеры дорвались до "работы"!
Перед "Лотосом" на Анохина десяток человек мерзнет при +3, стоя в метре друг от друга. Зато в магазине несколько человек. Ведь у кассы там, по новым нормам, место для 2-3 покупателей. Люди заболеют, но инструкция исполнена. Бессмысленная и беспощадная!
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