Торговый холдинг «Лотос» в Петрозаводске объявил о наборе персонала почти на 50 вакансий

Управление труда и занятости Карелии объявило о подготовке специалистов с гарантией трудоустройства в торговом холдинге «Лотос».

Как сообщили в пресс-службе Управления, на предприятиях холдинга имеется 47 вакантных рабочих мест. Торговой сети требуются 15 поваров, 13 пекарей, продавцы, кассиры, кухонный рабочий.

«Жители Карелии могут бесплатно освоить профессию „повар“ и „пекарь“ и получить гарантию трудоустройства», — говорится в сообщении. Как попасть на ярмарку вакансий, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».