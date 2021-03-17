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Торговым сетям грозит разорение, предупредил руководитель "Ленты"

Новости. Общество
16:21, 18 Марта 2021
фото: Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина
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Желание государства не допустить дальнейшего роста цен на социально значимые продукты может привести к убыткам крупнейших российских ритейлеров.

Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор сети "Лента" Владимир Сорокин.

"Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся", — объяснил руководитель "Ленты".

Для стабилизации цен правительство приняло меры: до 1 апреля производители и торговые сети договорились зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло, также введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные. В марте, производители и торговые сети договорились зафиксировать на три недели цены на курятину.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

«Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся», — объяснил руководитель «Ленты».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/18/03/2021/6051d55a9a794774e1d05c32?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
«Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся», — объяснил руководитель «Ленты».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/18/03/2021/6051d55a9a794774e1d05c32?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopПодорожание отдельных социально значимых продуктов — сахара, подсолнечного масла, муки, хлебобулочных изделий и макарон — вынудило правительство принять меры для стабилизации цеОб этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Егор
2021-03-18 19:07:47
Курицы недавно были по 109 р.за кг, вчера в Пятерочке уже по 149 р.за кг!!!! Где же обещанная царем регулировка цен?
бюджет
2021-03-18 17:47:09
Пофиг. Раньше был один магазин на улицу и жили. А теперь в каждом доме по магазу.
однозначно
2021-03-18 16:59:56
Торговец штанами в шоке
Владислав Полушин
2021-03-18 16:57:45
Именно поэтому магазины розничных сетей по всей стране растут как грибы. В связи с их убыточностью, во как...
нетюлень
2021-03-18 18:46:30
Владислав Полушин, совершенно правы.
Гость
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