Торговым сетям грозит разорение, предупредил руководитель "Ленты"

Желание государства не допустить дальнейшего роста цен на социально значимые продукты может привести к убыткам крупнейших российских ритейлеров.

Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор сети "Лента" Владимир Сорокин.

"Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся", — объяснил руководитель "Ленты".

Для стабилизации цен правительство приняло меры: до 1 апреля производители и торговые сети договорились зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло, также введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные. В марте, производители и торговые сети договорились зафиксировать на три недели цены на курятину.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

«Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся», — объяснил руководитель «Ленты».



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/18/03/2021/6051d55a9a794774e1d05c32?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop





Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/18/03/2021/6051d55a9a794774e1d05c32?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopПодорожание отдельных социально значимых продуктов — сахара, подсолнечного масла, муки, хлебобулочных изделий и макарон — вынудило правительство принять меры для стабилизации цеОб этом «Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся», — объяснил руководитель «Ленты».Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/business/18/03/2021/6051d55a9a794774e1d05c32?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopПодорожание отдельных социально значимых продуктов — сахара, подсолнечного масла, муки, хлебобулочных изделий и макарон — вынудило правительство принять меры для стабилизации цеОб этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".