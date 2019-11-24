Торжественная церемония закрытия "Вахты памяти" прошла в Петрозаводске

В Петрозаводске состоялось закрытие республиканской "Вахты памяти".

Торжественная церемония прошла 23 ноября.

С начала года в Карелии были найдены и подняты останки 824 советских воинов, имена 43 из них удалось установить.

"Работа в этом году еще не окончена. Они продолжат выезжать в экспедиции, пока будет позволять погода. И вернутся на места боев весной, как только сойдет снег", – сообщили в паблике "Республика Карелия".

Из-за ремонта на Вечном огне цветы возложили на "Аллее памяти и славы".

Смотрите фото с закрытия "Вахты памяти".