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Новости. Общество
13:57, 22 Ноября 2018

Торжественно открытый Центр гимнастики в Петрозаводске до сих пор не работает

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В столице Карелии современный Центр спортивной гимнастики, открытый на месте старой спортивной школы на улице Повенецкой, начнет принимать спортсменов 26 ноября.

Напомним, в Петрозаводске на улице Повенецкой в рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики при содействии замсекретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева построили Центр спортивной гимнастики. Строительство объекта велось за счет внебюджетных средств, предоставленных Федерацией спортивной гимнастики России, в размере 150 млн. рублей.

В итоге, 27 октября состоялось торжественное открытие современного Центра спортивной гимнастики. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер правительства России Ольга Голодец, Рашид Нургалиев, президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, олимпийские чемпионы Алексей Немов и Светлана Хоркина, а также другие официальные лица.

На открытии перед зрителями и гостями выступили юные гимнасты, которые продемонстрировали свою технику работы на снарядах.

Региональный Центр в Петрозаводске является одним из лучших центров по спортивной гимнастике на Северо-Западе, сообщили присутствующим: в здании есть светлый гимнастический зал, отдельный зал для силовых тренировок, а также массажный кабинет, инфракрасные сауны и душевые.
Для Центра за счет Федерации спортивной гимнастики России было закуплено самое современное оборудование.

В Минспорта сообщили, что на базе нового объекта будут заниматься воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №1 Петрозаводска, проводиться соревнования и тренировочные сборы команд Северо-Западного федерального округа.

Но на сегодняшний день Центр так и не начал свою работу.

Маленькие гимнасты, которые занимались в зале стадиона "Спартак", уже с апреля ждут начала тренировок.

"И это спортсмены, для которых каждый день на счету", - отмечают специалисты.

В администрации Петрозаводска "Столице на Онего" сообщили, что Центр спортивной гимнастики закрыт, потому что продолжается приемка объекта: готовятся документы.

"Центра гимнастики откроется 26 ноября", - заверили в мэрии.

 

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Комментарии

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Иван
2018-11-22 15:18:29
Ближайшая автобусная остановка находиться чуть ли не в километре от гимнастического центра. К тому же надо идти темными дворами. Кто выбрал такое неудобное место? Как отпустит ребёнка одного?!
Гость
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