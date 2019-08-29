Торжественное открытие парка Удега состоится в Петрозаводске

Завершилось благоустройство зелёной зоны на Птицефабрике, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В субботу, 31 августа, в 14.00 в карельской столице состоится торжественное открытие парка Удега. Благоустройство зоны отдыха рядом с храмом Владимирской иконы Божией Матери завершено.



Специалисты ООО "КарелСтройУправление" установили сцену, детскую площадку и ограждения, отсыпали пешеходные дорожки и закончили устройство газонов.



Финансирование велось из городского и регионального бюджетов, но также в нем приняли участие и жители Петрозаводска.

На торжественной церемонии открытия планируется развлекательная программа, в том числе выступление ансамбля народной песни "Вольные просторы".