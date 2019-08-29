Торжественное открытие парка Удега состоится в Петрозаводске

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Завершилось благоустройство зелёной зоны на Птицефабрике, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В субботу, 31 августа, в 14.00 в карельской столице состоится торжественное открытие парка Удега. Благоустройство зоны отдыха рядом с храмом Владимирской иконы Божией Матери завершено.
Специалисты ООО "КарелСтройУправление" установили сцену, детскую площадку и ограждения, отсыпали пешеходные дорожки и закончили устройство газонов.
Финансирование велось из городского и регионального бюджетов, но также в нем приняли участие и жители Петрозаводска.
На торжественной церемонии открытия планируется развлекательная программа, в том числе выступление ансамбля народной песни "Вольные просторы".
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