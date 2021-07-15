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ТОС Карелии получат более 68 миллионов рублей на социально значимые объекты

Новости. Общество
11:39, 16 Июля 2021
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Самый крупный трансферт на эти цели выделен муниципалитетам Олонецкого национального района.

Правительство Карелии направило местным бюджетам более 68 миллионов рублей на реализацию социально значимых проектов территориального общественного самоуправления. Примечательно, что самый крупный трансферт из этой суммы получит не Петрозаводск, а муниципальные образования Олонецкого национального района – почти 11 миллионов.

Пудожскому району досталось около 8 миллионов, Кондопожскому и Медвежьегорскому – более 5 миллионов. Территориальному общественному самоуправлению карельской столицы выделено 500 тысяч, а Костомукшского городского округа – почти миллион рублей.  

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