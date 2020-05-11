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Товарищ проводил жителя Петрозаводска до дому и заодно обокрал

Новости. Криминал
11:38, 12 Мая 2020
фото: © из архива ИТАР-ТАСС
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В Петрозаводске мужчина проводил захмелевшего приятеля домой и обогатился на 16 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В начале мая в дежурную часть УМВД России по Петрозаводску обратился 40-летний гражданин и сообщил, что у него пропала золотая цепочка стоимостью более 30 тысяч рублей.

В ходе беседы с потерпевшим полицейские выяснили, что пропажу он обнаружил после того, как встречался с приятелями.

События того вечера мужчина помнил плохо. Он много выпил спиртного, и одному из участников застолья пришлось провожать его до дома. В дальнейшем было установлено, что именно в тот момент и было совершено хищение.

Ранее судимый 39-летний подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что его знакомый был сильно пьян и буквально падал на ходу - снять с него цепочку не составило труда. В дальнейшем он сдал ее в ломбард, выручив 16 тысяч рублей.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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