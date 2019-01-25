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Новости. Экономика
13:26, 25 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

Товарооборот Карелии с зарубежными странами увеличился до 1,6 млрд долларов

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В 2018 году товарооборот предприятий Карелии с зарубежными партнерами вырос на 22% - до 1 миллиарда 640 миллионов долларов США.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщила начальник службы организации таможенного контроля Карельской таможни Янина Малиновская.

"Товарооборот увеличился на 22% и составил более 1 миллиарда 640 миллионов долларов США. Причем выросла как экспортная составляющая, так и импортная. Что касается количества деклараций на товары, то их осталось на том же уровне, как было в 2017 году. Небольшое снижение – на 2% – произошло", – сказала Малиновская.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Nikolai
2019-01-25 15:35:05
Вообще-то это федералы и деньги в бюджет страны перечисляют.
Толя
2019-01-25 15:05:08
Что-то лица не радостные,будто на похоронах экономики республики...
zanoza
2019-01-25 14:41:27
В денежном выражении товарооборот увеличился, а в натурально вряд ли. Всё дело в росте доллара к рублю. Но как не пропиариться , пусть и на пустом месте!
однозначно
2019-01-25 14:09:34
Позабавила блондинка на фото. Вся грудь в медалях за взятие Шипки
Гость
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