Товарооборот Карелии с зарубежными странами увеличился до 1,6 млрд долларов

В 2018 году товарооборот предприятий Карелии с зарубежными партнерами вырос на 22% - до 1 миллиарда 640 миллионов долларов США.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщила начальник службы организации таможенного контроля Карельской таможни Янина Малиновская.

"Товарооборот увеличился на 22% и составил более 1 миллиарда 640 миллионов долларов США. Причем выросла как экспортная составляющая, так и импортная. Что касается количества деклараций на товары, то их осталось на том же уровне, как было в 2017 году. Небольшое снижение – на 2% – произошло", – сказала Малиновская.

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