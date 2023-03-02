Трафик на границе с Финляндией в соседнем с Карелией регионе продолжает расти

За первые два месяца 2023 года финляндско-российскую границу через крупные пункты пропуска с Ленинградской областью пересекли более 189 тысяч раз.

Как пишет «47 News», коронавирусные ограничения на финляндско-российской границе оказались такими суровыми, что по сравнению с ним запреты времён СВО не сдерживают рост трафика. За первые два месяца нынешнего года границу через крупные пункты пропуска с Ленинградской областью пересекли более 189 тысяч раз, что на 135% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как и в январе самым востребованным пунктом пропуска остается МАПП «Ваалимаа — Торфяновка». В феврале здесь границу пересекали 54 669 раз.

Второй по трафику по-прежнему пункт пропуска «Нуйямаа — Брусничное» - 47 585 пересечений за февраль. Третий показатель у «Иматра — Светогорск» - 20 880 пересечений, следует из данных Пограничной службы Финляндии.

В сравнении с февралем 2022 года трафик через МАПП «Ваалимаа — Торфяновка» вырос на 103,2%, на МАПП «Иматра — Светогорск» на 89,4%. На МАПП «Нуйямаа — Брусничное» трафик как и в январе падал, по сравнению с февралём 2022 года на 6,1%. Но сравнивать зимние показатели работы этих пунктов пропусков в 2022 и 2023 году не совсем корректно, так как для российских туристов Финляндия была закрыта до середины июля из-за коронавирусных ограничений.

В зону ответственности пограничников Юго-Восточной Финляндии также входит железнодорожный погранпереход «Вайниккала». По сообщению погранслужбы Суоми, в феврале товарных составов, проходящих через этот пункт пропуска было мало, а пассажирских не было вовсе. Также не было зафиксировано пересечений финляндско-российской границы через временный пункт пропуска «Париккала — Сювяоро», связывающий Суоми и Республику Карелия.

В феврале через пункты пропуска, граничащие с Ленобластью, финские пограничники не пустили к себе 164 человека. Как правило, отказы были связаны с решением правительства Суоми ограничить въезд граждан Российской Федерации. За временной защитой на финляндской границе обратились 250 человека, а убежище попросили семеро.

Ранее сообщалось, В Финляндии приступили к постройке стены на границе с Россией.