В Финляндии приступили к постройке стены на границе с Россией

В районе пограничного перехода «Иматра» началось возведение пробного участка ограждения.

Рабочие в Финляндии начали возводить «пробный участок» трехкилометрового ограждения на границе с Россией. Об этом во вторник сообщило агентство ТАСС со ссылкой на телерадиокомпание Yle.

По ее данным, строительство началось 27 февраля в районе пограничного перехода Иматра. Возводимое заграждение будет оснащено системами технического контроля. В ходе эксплуатации этого участка предстоит проверить, выдержит ли ограждение воздействие зимних температур и снежных масс, а также возможные потоки людей, прибывающих со стороны России. Завершить первый этап строительства, на который власти республики выделили 6 € млн, планируется к концу июня 2023 года.

В июне 2022 года в МВД Финляндии сообщили о планах правительства страны установить заграждения «в критических районах» на восточной границе с Россией, чтобы подготовить страну к борьбе с «угрозами гибридного характера», в том числе с использованием «миграционного вопроса в целях оказания политического давления». Позже в погранслужбе республики пояснили, что речь идет о строительстве забора в юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет и намерениях оградить порядка 10-20% границы протяженностью 1 300 км. Идею возведения заграждения подержала премьер-министр страны Санна Марин.