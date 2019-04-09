Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
11:36, 09 Апреля 2019
фото: фото: Tommi Parkkinen / Yle

Трафик на карельском участке российско-финляндской границы продолжает падать

Загрузка...

В марте количество пересечений границы через МАПП "Вяртсиля-Ниирала" сократилось на 5%.

На самом популярном в Карелии многостороннем автомобильном пункте пропуска "Вяртсиля Ниирала" оживления по-прежнему не наблюдается. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, в марте на этом МАПП было зарегистрировано 89,4 тысячи пересечений российско-финляндской границы, что на 5% меньше, чем в аналогичный прошлогодний период.

Доля финских туристов при этом сократилась с 52 до 49%, а россиян – выросла с 47 до 50%. Правда, наши соотечественники чаще ездить в Финляндию не стали: если марте прошлого года число граждан России, которые пересекли границу через МАПП "Вяртсиля", составило 44 655 человек, то в марте нынешнего оно снизилось до 44 471.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-04-09 14:11:38
На финской территории америкосы не только враждебные нам военные учения проводят, но и тайные семинары для молодёжи, которая во власть стремится попасть.
А вы всё за сыром туда радостно несётесь. :)
User
2019-04-09 14:31:33
кир, в нашем ящике открытые геббельс шоу каждый день проводят и ничего. Так что уж лучше тамошний сыр, чем скрепная пальма. :)
однозначно
2019-04-09 13:37:18
От куркуля до нищеброда один шаг. Взял кредит и ты уже невыездной. Так что куркули, зарубите это себе на носу. Вы потенциальные нищеброды.
Американец
2019-04-09 12:33:51
"Процветающая" и "просвещенная" ЭУРОПА, в угоду заокеанскому хозяину продолжает стрелять себе в колени, делая вид, что это приятно и хорошо.
Мы без вас проживём, а вы без нас сухой травой печи топить будете
Беня
2019-04-09 12:27:20
Дык пусть договорятся с мировой закулисой, шоб сделать эурро обратно по 42, а не по 73. Мы СРАЗУ понаедем, прямо на следующий день :) :) :)
Иван
2019-04-09 13:01:32
Беня, такой курс валюты выгоден прежде всего нашему правительству. Нефть/газ продаешь в валюте, а бюджетникам платишь рублями.
Иван
2019-04-09 11:56:56
Денег у людей нет.
ppppp
2019-04-09 12:29:42
Иван, деньги есть. Жмутся))))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2019, 23:30
Посмотрите, как выглядит Кончита Вурст без грима и бороды
05.04.2019, 19:40
Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен
04.04.2019, 18:20
Сотрудники ДПС выручили из беды женщину, застрявшую на улице Чапаева
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
07.04.2019, 11:00
ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник сорвался с буксира и перевернулся
08.04.2019, 09:18
Житель Петрозаводска 10 лет насиловал четырех маленьких детей, заявляет следственный комитет

Аналитика

Сегодня 09:00
Обществоведение
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 3
Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии
03.04.2019 16:01
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта" 1
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
"ТехРент" закрывает зимний сезон
28.03.2019 15:19
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»