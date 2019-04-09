Трафик на карельском участке российско-финляндской границы продолжает падать

В марте количество пересечений границы через МАПП "Вяртсиля-Ниирала" сократилось на 5%.

На самом популярном в Карелии многостороннем автомобильном пункте пропуска "Вяртсиля Ниирала" оживления по-прежнему не наблюдается. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, в марте на этом МАПП было зарегистрировано 89,4 тысячи пересечений российско-финляндской границы, что на 5% меньше, чем в аналогичный прошлогодний период.

Доля финских туристов при этом сократилась с 52 до 49%, а россиян – выросла с 47 до 50%. Правда, наши соотечественники чаще ездить в Финляндию не стали: если марте прошлого года число граждан России, которые пересекли границу через МАПП "Вяртсиля", составило 44 655 человек, то в марте нынешнего оно снизилось до 44 471.