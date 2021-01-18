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Трактор, задавивший насмерть 8-летнюю девочку в Карелии, был неисправным

Новости. Общество
14:18, 19 Января 2021
фото: © кадр из видео
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В Костомукше проведена проверка в связи со смертельным наездом на ребенка, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши провела проверку в связи с гибелью ребенка при производстве работ по уборке снега в декабре 2020 года.

Установлено, что в октябре 2020 года администрация Костомукши заключила контракт с обществом с ограниченной ответственностью "Инкод" по содержанию городских дорог.

Так, 17 декабря погрузчик убирал снег на пересечении улиц Ленина, Антикайнена и Калевалы, и водитель при движении задним ходом допустил наезд на 8-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте.

Проверка показала, что водитель нарушил инструкцию, согласно которой, прежде чем начать движение или включить обратный ход, необходимо подать сигнал и убедиться в отсутствии людей в зоне работы погрузчика.

Помимо этого, у погрузчика не работал звуковой сигнал, включающийся при движении задним ходом, что свидетельствует об отсутствии надлежащей проверки техники перед допуском к производству работ.

По данным фактам прокуратура Костомукши внесла представление директору ООО "Инкод" об устранении нарушений федерального законодательства в сфере охраны труда. В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении, материалы проверки направлены на рассмотрение в Госинспекцию труда Карелии.
Ранее следственным отделом Костомукши в отношении водителя погрузчика возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.

Напомним, 17 декабря 2020 года в Костомукши 8-летняя девочка попала под трактор, который, убирая снег, двигался задним ходом. Ребенок от полученных травм скончалась на месте ДТП.

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Комментарии

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zanoza
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