Транспортная прокуратура Карелии разрешила тупиковую ситуацию жителей Беломорска и РЖД

Благодаря вмешательству Карельской транспортной прокуратуры восстановлены права жителей Беломорска на благоприятные условия проживания, сообщили в ведомстве.

Карельская транспортная прокуратура по обращениям жителей Беломорска провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации транспорта.

Установлено, что в тупике на станции Беломорск напротив жилых домов работают локомотивы, шум от которых создает неблагоприятные условия к проживанию граждан.

Неоднократные их обращения в районную администрацию и ОАО "РЖД" проблему не решили.

В результате прокурорской проверки с привлечением Управления Роспотребнадзора по Карелии выявлено превышение предельно допустимых уровней шума от работающих локомотивов, что не соответствует требованиям санитарных норм.

В этой связи Карельская транспортная прокуратура внесла представление руководителю Петрозаводского центра организации работы железнодорожных станций ОАО "РЖД", в отношении начальника станции "Беломорск" возбудила дело об административном правонарушении.

По итогам принятых мер прокуратуре удалось добиться изменения места работы тепловозов и восстановления прав граждан на благоприятные условия проживания. Виновные оштрафованы.