Транспортная прокуратура проверила задержки рейсов в аэропорту Петрозаводска

Карельская транспортная прокуратура провела проверку публикаций "Вестей Карелии" о неоднократных задержках рейсов в аэропорту Петрозаводск и установила причины.

Задержки рейсов из Петрозаводска в Москву произошли в ноябре и начале 7 января.

"21 ноября действительно произошла задержка авиарейса по маршруту Петрозаводск-Москва на 2,5 часа. За содержание взлетно-посадочной полосы аэродрома совместного базирования в Бесовце отвечает местная воинская часть. Однако, по причине несвоевременной очистки ею взлетно-посадочной полосы, рейс был задержан" - сообщил помощник транспортного прокурора Владислав Ильницкий.

По его словам, информация была передана в военную прокуратуру петрозаводского гарнизона, которая после ведомственной проверки внесла соответствующее представление командиру воинской части в Бесовце.

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