Транспортная прокуратура «включила» систему оповещения пассажиров в аэропорту Петрозаводска

Надзорное ведомство выявило в петрозаводском аэропорту нарушения прав пассажиров.

Карельская транспортная прокуратура провела по обращению местного жителя проверку в аэропорту Петрозаводска, в ходе которой выявила нарушения прав пассажиров. Выездная проверка показала, что пассажиров не уведомляли о времени начала и окончания регистрации на рейс, система управления голосовым оповещением с 24 августа по 5 сентября не работала, рассказали в ведомстве.

Транспортная прокуратура внесла представление руководству аэропорта. В настоящее время система оповещения восстановлена и функционирует в штатном режиме.

Ранее транспортная прокуратура проводила проверку из-за посадки на мель сухогруза в порту в Карелии.