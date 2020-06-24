Транспортное сообщение на одном из участков верхнего Чапаевского кольца будет изменено на три дня

С 8.00 26 июня по 28 июня 2020 года включительно в районе пересечения Лесного проспекта и Верхнего Чапаевского кольца при движении в сторону микрорайона Древлянка будет изменено транспортное сообщение.

Небольшой участок кольца будет временно закрыт для движения транспорта. Это связано с ремонтными работами на одной из важнейших тепловых магистралей города.

Данный участок можно будет объехать по Лесному проспекту в районе здания № 49 – для удобства водителей будут установлены все необходимые временные дорожные знаки.

Съезды с кольца к Университетской улице и к Лесному проспекту, 47 открыты в прежнем режиме. Для водителей, следующих из микрорайона Древлянка на ул. Чапаева, транспортных изменений не вводится.

На этот период ремонта с 6.00 26 июня до 28 июня включительно троллейбусное сообщение в район Древлянка осуществляться не будет.