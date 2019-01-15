Новое авто для обслуживания ливневой канализации появилось в Петрозаводске

Автомобиль "Газель" предназначен для нужд муниципального учреждения "Служба заказчика", в состав которого входит отдел по обслуживанию сетей ливневой канализации.

Как рассказали в мэрии, автомобиль заменил выработавший технический ресурс "УАЗ".

"На обслуживании специалистов МКУ "Службы заказчика" порядка 90 километров магистральных сетей ливневой канализации. Помимо этого они привлекаются для ремонта и обслуживания внутриквартальных, дворовых и междворовых дренажно-ливневых канализационных систем протяженностью около 100 километров", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Для учреждения также закуплены мотопомпа, автоприцеп, напорные и всасывающие рукава, шланги и семьдесят чугунных и полимерно-песчаных люков.

По данным мэрии, за осенне-летний сезон 2018 года специалисты "Службы заказчика" очистили более 1400 крышек колодцев и промыли более 1,5 тысяч метров трубопроводов. Кроме того, от уличного смета, песка и мусора регулярно очищались дренажные элементы, заменено несколько десятков люков.