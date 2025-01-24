Транспортные полицейские в Карелии рассказали студентам о своей работе

Сотрудники Петрозаводского линейного отделе МВД России на транспорте присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант».

Транспортные полицейские Карелии присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант». В преддверии праздника Дня российского студенчества сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте провели встречу с 16 учащимися ГАПОУ РК «Петрозаводский архитектурно-строительный техникум».

Первым перед ребятами выступил врио начальника следственного отдела, подполковник юстиции Владиславом Зайцевым. Выступая перед студентами, он отметил, что, участвуя в акции, они узнают об особенностях службы в правоохранительных органах, что может сыграть определяющую роль в выборе их будущего профиля. Владислав Николаевич подчеркнул значимость и престижность профессии полицейского и объяснил студентам структуру транспортной полиции региона, основные направления деятельности и специфику работы органов внутренних дел на транспорте. Экскурсанты узнали о работе следователя, дознавателя, оперуполномоченного, полицейского патрульно-постовой службы и сотрудников дежурной части.

Продолжил беседу начальник экспертно-криминалистической группы старший лейтенант полиции Сергей Степанов, который рассказал студентам о различных видах экспертиз и наглядно показал, как происходит обнаружение и изъятие дактилоскопических следов. Особый интерес у ребят вызвало содержимое криминалистического чемодана, где есть все, что необходимо для полноценной работы на месте происшествия: от карандаша до сложнейших современных приборов.

Некоторые студенты заинтересовались условиями поступления в учебные заведения системы МВД России. Специалист профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом младший лейтенант полиции Борис Панасенко рассказал собравшимся о порядке и требованиях, предъявляемых к желающим поступить в такие учреждения, об условиях приема на службу, о социальных гарантиях, предусмотренных для сотрудников органов внутренних дел. Борис Панченко подчеркнул важность физической подготовки, а также продемонстрировал специальные средства, которые используются полицейскими во время службы.

Врио начальника отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Екатерина Осипова напомнила ребятам о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта и о мерах административной и уголовной ответственности для правонарушителей.

Наконец, в завершении студенты встретились с сотрудниками Центра кинологической службы. Кинолог со своим четвероногим помощником показали, как важна помощь служебных собак в оперативной деятельности. Капитан полиции Елена Трешкова рассказала о методах дрессировки своего питомца — бельгийской овчарки Максимус, о ее розыскном профиле, который включает в себя поиск человека по запаху, выборку вещей и защитный раздел. По словам специалиста, за годы службы собака превращается из напарника в настоящего друга и члена семьи. Под бурные аплодисменты Максимус отработал команды послушания и показал свое мастерство при выполнении трюков «восьмерочка», «кувырок», «хождение на задних лапах» и других.

Участники акции поблагодарили сотрудников Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте за уникальную возможность ознакомиться с деятельностью транспортной полиции и заверили, что теперь будут чувствовать себя в безопасности, находясь на объектах транспортной инфраструктуры. В свою очередь стражи правопорядка поблагодарили гостей их за участие в акции, поздравили с Днем студента и пожелали успешной сдачи экзаменов.