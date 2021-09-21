Транспортные полицейские в Карелии разогнали пьяные посиделки в трех поездах

Четверо мужчин не доехали до места назначения из-за пьяных дебошей в поездах дальнего следования.

По сообщению транспортной полиции Петрозаводска, на станции Кемь в поезде сообщением «Мурманск – Адлер» и «Мурманск – Анапа» полицейскими выявлены пассажиры - 30-летние жители Московской и Новгородской областей и 38-летний житель Мурманской области. Они распивали спиртные напитки в пути следования, нарушали общественный порядок и мешали отдыху пассажиров.

Аналогичный инцидент произошел на станции Петрозаводск в поезде «Санкт-Петербург – Мурманск». В нем полицейские обнаружили 33-летнего мурманчанина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении правонарушителей составлены административные материалы. Все пассажиры отстранены от дальнейшего проезда. Пьяным дебоширам грозит до 15 суток ареста.

Кроме того, во время стоянки поезда «Адлер – Мурманск» на станции Кемь 52-летнему жителю Мурманской области было отказано в проезде в связи с тем, что при посадке в вагон он был пьян и выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров. Мужчине придется ответить за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

Всего с начала года сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте выявлено 3820 административных правонарушений на объектах железнодорожного транспорта Карелии: за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде - 1069, за употребление табака – 977.