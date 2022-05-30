Транспортные полицейские в Карелии сняли с поездов двух дебоширов, мешавших пассажирам

Житель Красноярского края и уроженец Карелии не доехали на поездах дальнего следования до пунктов назначения, сообщили петрозаводской транспортной полиции.

Так, в Кеми помощь сотрудников транспортной полиции понадобилась бригаде поезда сообщением «Мурманск– Москва». Здесь был выявлен 35-летний житель Красноярского края. Нетрезвому мужчине отказали в дальнейшем проезде в связи с тем, что на его поведение поступили жалобы от пассажиров и поездной бригады.

Аналогичное нарушение пресечено стражами магистралей в пассажирском поезде сообщением «Санкт-Петербург– Мурманск». В нем полицейские обнаружили 39-летнего уроженца Карелии, который в состоянии алкогольного опьянения выражался нецензурной бранью и мешал отдыху остальных пассажиров. Мужчина был отстранен от дальнейшего следования.

Во время стоянки поезда сообщением «Санкт-Петербург– Мурманск» на станции Петрозаводск пьяному 43-летнему жителю поселка Сосновец отказали в посадке в вагон, поскольку он еле держался на ногах.

Все нарушители оштрафованы за появление в общественных местах в состоянии опьянения. А в отношении 39-летнего жителя Карелии составлен еще и административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Кроме этого, за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших через Карелию, выявлены жители Волгоградской, Воронежской, Мурманской областей, а также Республики Карелия и Красноярского края. Всех нарушителей ждет штраф.