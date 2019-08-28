Транспортный налог многодетным семьям в Карелии готовы отменить

Парламент Карелии планирует осенью рассмотреть законопроект о предоставлении льгот по транспортному налогу для многодетных семей.

Проект закона подготовлен главой республики и председателем Законодательного Собрания, сообщила пресс-служба правительства.

Согласно документу, предлагается снизить на 50% транспортный налог для семей, имеющих троих детей, и совсем отменить его для тех, у кого растут пять и более детей.

В случае принятия закона, льгота будет распространяться на транспортные средства мощностью менее 150 лошадиных сил.

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