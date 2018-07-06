Транспортный прокурор Северо-Запада проведет прием граждан в Петрозаводске

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На железнодорожном вокзале в Петрозаводске приём граждан проведёт Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 9 июля с 15:00 до 16:00 Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов будет будет проводить прием граждан на железнодорожном вокзале в Петрозаводске.
В ведении транспортной прокуратуры находятся вопросы исполнения законов на объектах железнодорожного, водного и внутреннего воздушного транспорта, а также в деятельности должностных лиц органов внутренних дел на транспорте, таможенных органов и учреждений ГИМС МЧС России.
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