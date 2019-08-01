Трасса "Кола" будет полность перекрыта из-за разведенного моста

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Второго августа, в пятницу, федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разведением моста через Свирь.
На автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 2 августа в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
В период с 08:50 до 10:50 представителями ОАО "РЖД" будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. В это время движение по трассе будет полностью перекрыто.
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