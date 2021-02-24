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Трасса "Кола" в Мурманской области перекрыта из-за непогоды

Новости. Общество
13:46, 25 Февраля 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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ГИБДД Карелии предупреждает всех водителей, планирующих поездку на север, что трасса в Мурманской области перекрыта из-за метели.

Управление дороги "Кола" информирует, что 25 февраля с 8 утра закрыто движение всех видов транспорта на участке км 1230 — км 1272 автодороги Р-21 "Кола" в Мурманской области по причине неблагоприятных погодных условий. В регионе наблюдается сильный порывистый ветер, снег, метели, видимость на дороге нулевая.

Непогоду можно переждать на специальных автостоянках на км 1203, км 1213, км 1220, км 1285, км 1301, км 1310.

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